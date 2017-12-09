ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские биатлонистки стали седьмыми в эстафете в Хохфильцене

10.12.2017 17:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Победительницами женской эстафеты на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене стали биатлонистки из Германии.

Белорусские спортсменки (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Домрачева) финишировали с седьмым результатом. Команда Беларуси после третьего огневого рубежа шла на втором месте, но после неудачи Ирины Кривко на стрельбе откатилась на 11-е. Домрачева приняла эстафету 10-й и смогла поднять сборную на итоговое седьмое место.

В воскресенье победу праздновала немецкая сборная (Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Лаура Дальмайер). Биатлонистки преодолели дистанцию за 1 час 14 минут 36,4 секунды (9 дополнительных патронов).

На второй строчке – украинки (+44,9 секунды; 5 дополнительных патронов), бронза — у представительниц Франции (+1.04,5; 2 штрафных круга, 13 дополнительных патронов).

Российские биатлонистки финишировали с четвертым результатом, проиграв немкам 1 минуту 9 секунд и воспользовавшись девятью дополнительными патронами.

Всего была заявлена 21 команда.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская эстафета завершила программу второго этапа Кубка мира по биатлону.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
В Манчестере сегодня жарко. Кто победит в дерби?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика