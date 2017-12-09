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Белорусские биатлонистки стали седьмыми в эстафете в Хохфильцене
10.12.2017 17:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Победительницами женской эстафеты на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене стали биатлонистки из Германии.
Белорусские спортсменки (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Домрачева) финишировали с седьмым результатом. Команда Беларуси после третьего огневого рубежа шла на втором месте, но после неудачи Ирины Кривко на стрельбе откатилась на 11-е. Домрачева приняла эстафету 10-й и смогла поднять сборную на итоговое седьмое место.
В воскресенье победу праздновала немецкая сборная (Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Лаура Дальмайер). Биатлонистки преодолели дистанцию за 1 час 14 минут 36,4 секунды (9 дополнительных патронов).
На второй строчке – украинки (+44,9 секунды; 5 дополнительных патронов), бронза — у представительниц Франции (+1.04,5; 2 штрафных круга, 13 дополнительных патронов).
Российские биатлонистки финишировали с четвертым результатом, проиграв немкам 1 минуту 9 секунд и воспользовавшись девятью дополнительными патронами.
Всего была заявлена 21 команда.
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Женская эстафета завершила программу второго этапа Кубка мира по биатлону.
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