В Манчестере сегодня жарко. Кто победит в дерби?

Зима, как известно, время отличного футбола. В Манчестере снегопад, но все идет к тому, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится.

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«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ»





Клубы сейчас занимают первое и второе место в турнирной таблице, но «МЮ» нужно во что бы то ни стало побеждать, чтобы сократить отрыв в восемь очков.

Погба пропускает матч из-за дисквалификации, так что в центре ждем пару Эррера – Матич. «Красные дьяволы» не проигрывали дома в 24 матчах АПЛ подряд и не пропускали ни разу в 5 из последних 6 матчей против «Манчестер Сити» во всех турнирах.

У «Манчестер Сити» после травмы должен вернуться Давид Сильва, а Кевин де Брюйне раздал уже 8 голевых передач, в том числе 2 в двух последних матчах АПЛ. Не забудьте поставить его в стартовый состав.

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