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«Цмокi» U-20 выиграли минский этап Европейской юношеской баскетбольной лиги
10.12.2017 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Минске прошел второй этап Европейской юношеской баскетбольной лиги (U-20).
Победу в мини-турнире одержали «Цмокi». Команда выиграла все пять матчей, обыграв польские команды «Владиславово» (49:45), «Краковию» (76:26), «Ассеко» (58:41), венгерскую «Академию Будапешт» (64:57), российскую «Руну» (56:54).
Второе место на минском этапе турнира заняла польская команда «Владиславово» (3-2), третье – «Руна» (3-2).
В общей таблице ЕЮБЛ после 10 матчей «Цмокi» U-20 занимают 2-е место (8-2) из 16-и команд, уступая Грузии (9-1).
3-й этап ЕЮБЛ пройдет в феврале в Латвии.
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В Минске прошел второй этап Европейской юношеской баскетбольной лиги (U-20).
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