|
Минские "Цмокi" одолели "Калев" в матче Единой лиги ВТБ
10.12.2017 19:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Белорусская команда в воскресенье успешно провела матч против эстонского "Калева" в рамках Единой лиги ВТБ.
Интрига держалась до последних минут поединка. И все-таки он завершился победой белорусов. Столичные "Цмокi" победили со счетом 87:84.
Поединок состоялся 10 декабря в Минске на паркете Falcon Club Арены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичный клуб провел последний поединок в Лиге ВТБ в текущем году.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии