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Минские "Цмокi" одолели "Калев" в матче Единой лиги ВТБ

10.12.2017 19:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Белорусская команда в воскресенье успешно провела матч против эстонского "Калева" в рамках Единой лиги ВТБ.

​Интрига держалась до последних минут поединка. И все-таки он завершился победой белорусов. Столичные "Цмокi" победили со счетом 87:84.

Поединок состоялся 10 декабря в Минске на паркете Falcon Club Арены.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичный клуб провел последний поединок в Лиге ВТБ в текущем году.

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