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Каррера о победе 3:0 над ЦСКА: «Это был лучший ответ после того, что случилось в Ливерпуле»
10.12.2017 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России.
– Думаю, что это был лучший ответ после того, что случилось в Ливерпуле. Хочу поблагодарить игроков и всех болельщиков за то, что они вложили всю душу, чтобы одержать эту победу.
– Вы несколько раз меняли позицию футболистов. Это было видно и в первом тайме, и во втором. С чем это связано? До игры думали об этом или реагировали по ходу матча?
– Мы думали об этом и до игры. Но потом мы реализовали эти идеи по ходу матча», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России.
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