Каррера о победе 3:0 над ЦСКА: «Это был лучший ответ после того, что случилось в Ливерпуле»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

– Думаю, что это был лучший ответ после того, что случилось в Ливерпуле. Хочу поблагодарить игроков и всех болельщиков за то, что они вложили всю душу, чтобы одержать эту победу.

– Вы несколько раз меняли позицию футболистов. Это было видно и в первом тайме, и во втором. С чем это связано? До игры думали об этом или реагировали по ходу матча?

– Мы думали об этом и до игры. Но потом мы реализовали эти идеи по ходу матча», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».