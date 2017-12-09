Виктор Гончаренко: «Этот матч со «Спартаком» будем долго помнить»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Спартака» (0:3) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Думаю, что первый забитый мяч повлиял. «Спартак» действовал более хитро. Их игроки перестроились, стали играть от обороны. Больше тянули время и действовали так, как им выгодно – выход на нападающих и игра на контратаках.

Что не получилось в атаке ЦСКА? У нас в целом такой чемпионат – побеждают те команды, которые убегают со своей половины. Причина в том, что мы первыми пропустили. Мы изначально хотели перейти в 4 защитника. Вопрос был в том, кого выпустить. Нам хотелось, чтобы мы более остро сыграли в атаке, но нам не хватает качества игры на флангах. В первую очередь, слева.

Думаю, что мы хорошо преодолели все трудности, которые были в сентябре-начале октября. Запоминается всегда последнее. Сегодняшний результат будем помнить долго. Но впереди еще 10 матчей, многие из них домашние. Уже сыграли и с «Локомотивом», и со «Спартаком». Важно хорошо подготовиться к весенней части», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».