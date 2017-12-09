ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктор Гончаренко: «Этот матч со «Спартаком» будем долго помнить»

10.12.2017 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Спартака» (0:3) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Думаю, что первый забитый мяч повлиял. «Спартак» действовал более хитро. Их игроки перестроились, стали играть от обороны. Больше тянули время и действовали так, как им выгодно – выход на нападающих и игра на контратаках.

Что не получилось в атаке ЦСКА? У нас в целом такой чемпионат – побеждают те команды, которые убегают со своей половины. Причина в том, что мы первыми пропустили. Мы изначально хотели перейти в 4 защитника. Вопрос был в том, кого выпустить. Нам хотелось, чтобы мы более остро сыграли в атаке, но нам не хватает качества игры на флангах. В первую очередь, слева.

Думаю, что мы хорошо преодолели все трудности, которые были в сентябре-начале октября. Запоминается всегда последнее. Сегодняшний результат будем помнить долго. Но впереди еще 10 матчей, многие из них домашние. Уже сыграли и с «Локомотивом», и со «Спартаком». Важно хорошо подготовиться к весенней части», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Спартака» (0:3) в матче 20-го тура чемпионата России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минские "Цмокi" одолели "Калев" в матче Единой лиги ВТБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика