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США отправят полную команду на Игры-2018
10.12.2017 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Посол США в ООН Никки Хейли заявила о том, что США отправят национальную сборную на Игры-2018 в Пхенчхане.
«Да, мы отправляем нашу команду», – сказала Хейли в эфире телеканала FOX.
Ранее Хейли говорила о том, что участие американских атлетов в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове. На это сообщение в Национальном олимпийском комитете США отреагировали заявлением, что обсуждений возможности бойкота Олимпиады не было.
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Посол США в ООН Никки Хейли заявила о том, что США отправят национальную сборную на Игры-2018 в Пхенчхане.
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