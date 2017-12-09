США отправят полную команду на Игры-2018

Посол США в ООН Никки Хейли заявила о том, что США отправят национальную сборную на Игры-2018 в Пхенчхане.

«Да, мы отправляем нашу команду», – сказала Хейли в эфире телеканала FOX.

Ранее Хейли говорила о том, что участие американских атлетов в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове. На это сообщение в Национальном олимпийском комитете США отреагировали заявлением, что обсуждений возможности бойкота Олимпиады не было.