ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Манчестер Сити» оторвался от «МЮ» на 11 очков

10.12.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в матче 16-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Манчестер Сити» (1:2).

Теперь «Манчестер Сити» оторвался в таблице от идущего вторым «МЮ» на 11 очков (46 – 35).

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
10 декабря, 19.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 43 Сильва, 1:1 – 45 Рэшфорд, 1:2 – 54 Отаменди.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Рохо (Линделеф, 46), Смоллинг, Валенсия, Янг, Эррера (Мата, 82), Матич, Лингард (Ибрагимович, 76), Рэшфорд, Лукаку, Марсьяль.
Манчестер СитиЭдерсон, Компани (Гюндоган, 46), Отаменди, Уокер, Делф, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Сане (Бернарду Силва, 88), Габриэл Жезус (Мангаля, 59).
Предупреждения:
Уокер (4), Рохо (36), Рэшфорд (63), Сильва (73), Эррера (79), Янг (90).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в матче 16-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Манчестер Сити» (1:2).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
США отправят полную команду на Игры-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика