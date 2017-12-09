|
«Манчестер Сити» оторвался от «МЮ» на 11 очков
10.12.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в матче 16-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Манчестер Сити» (1:2).
Теперь «Манчестер Сити» оторвался в таблице от идущего вторым «МЮ» на 11 очков (46 – 35).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в матче 16-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Манчестер Сити» (1:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии