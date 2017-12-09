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Щербицкий после матча с «Арсеналом»: «Считаю, это наш уровень сегодня»

10.12.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий поделился эмоциями после матча с «Арсеналом» (0:6).

«Что тут комментировать? Считаю, это наш уровень сегодня», – сказал Щербицкий в эфире программы «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

Боль несусветная. Немотивированный «Арсенал» просто уничтожил БАТЭ

 
 
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий поделился эмоциями после матча с «Арсеналом» (0:6).

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