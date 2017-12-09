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Алексей Легчилин: «Все увидели, что БАТЭ уже не такой сильный. Тем более что с чемпионством пока не все ясно – самое интересное впереди»

10.12.2017 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник брестского «Динамо» Алексей Легчилин поделился впечатлениями о сезоне.

- Завершившийся чемпионат получился самым непредсказуемым на вашей памяти?

– Благодаря интриге, которая сохранялась вплоть до последнего тура, да – этот чемпионат был самым интересным в моей карьере.

- Какие у вас остались впечатления?

– Двоякие. С одной стороны выиграли Кубок, что, конечно, принесло положительные эмоции, с другой — заняли 4 место, а это не тот результат, на который рассчитывали изначально. Но, учитывая пробуксовку на старте, такой итог тоже неплох.

- Рост конкуренции в чемпионате свидетельствует о повышении уровня футбола в стране?

– Наверное, да. С каждым годом все клубы накапливают опыт, становятся более матерыми. В этом сезоне все увидели, что БАТЭ уже не такой сильный, и у него можно забирать очки. Тем более что с чемпионством пока не всё ясно — самое интересное впереди.

- Вы сейчас о «деле Веремко»?

– Да. Думаю, что минское «Динамо» всё так не оставит, а будет бороться до конца, – сказал Легчилин.

Минское «Динамо» подковерно борется с БАТЭ за чемпионство – и это подозрительно

 
 
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