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Ольга Назарова: «В мужской сборной Беларуси до сих пор отсутствовала системность в подготовке»

10.12.2017 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывшая белорусская биатлонистка Ольга Назарова поделилась мнением о проблемах мужской сборной Беларуси.

«Нужно признать, что в мужском биатлоне у нас есть определенный кризис, связанный со сменой поколений. Плюсы? У нас есть молодые перспективные спортсмены.

Минус в том, что у нас до сих пор отсутствовала системность в подготовке. Они только вышли из юниоров. Чтобы вывести их на пик, необходимо пять-шесть лет плановой подготовки. За последние годы системности не было, менялись тренеры каждый год. Сейчас тренерскому штабу не позавидуешь, за полгода нельзя что-то изменить. Если только Лопухов не станет стариком Хоттабычем и не вытащит волосок из бороды.

Вообще, надо, чтобы не создавался ажиотаж вокруг мужской команды в СМИ, и не перекладывалась вина на спортсменов. Проблема достаточно серьезная. Спортсмены делают все от себя зависящее. И сейчас они готовы именно и только на те места, которые показывают», – сказала Назарова в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Бывшая белорусская биатлонистка Ольга Назарова поделилась мнением о проблемах мужской сборной Беларуси.

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