ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жозе Моуринью: «Наверное, гонка за чемпионство в АПЛ закончилась»

10.12.2017 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Моя первая реакция – мне жаль судью Майкла Оливера, потому что он очень хорошо отработал, но, к сожалению, совершил важную ошибку.

«Ман Сити» сделал результат без явного пенальти, который не назначили за фол на Эррере. Счет стал бы 2:2. Оставалось бы 20 минут, чтобы забить еще. Майклу не повезло, потому что это был явный пенальти.

Закончилась ли гонка за чемпионство? Наверное, да. «Манчестер Сити» – очень хорошая команда, на их стороне удача, футбольные боги стоят за ними», – сказал Моуринью.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Алексей Легчилин: «Все увидели, что БАТЭ уже не такой сильный. Тем более что с чемпионством пока не все ясно – самое интересное впереди»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика