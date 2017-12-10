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Sky Sport Italia: «ПСЖ» ведет переговоры с Райолой о трансфере Доннаруммы

10.12.2017 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«ПСЖ» и агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола возобновили переговоры о переходе игрока. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Парижский клуб интересовался вратарем прошлым летом до подписания нового контракта с «Миланом». Учитывая плохие результаты команды в текущем сезоне и вероятное непопадание в Лигу чемпионов, игрок может покинуть итальянский клуб летом.

По информации источника, в контракте Доннаруммы нет суммы отступных.

Летом сообщалось, что сумма отступных за 18-летнего голкипера составит 70 миллионов евро. В случае, если клуб не будет выступать в Лиге чемпионов, сумма составит 50 миллионов евро.

В июле Доннарумма продлил контракт с «Миланом» до 2021 года.

 

 
 
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«ПСЖ» и агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола возобновили переговоры о переходе игрока.

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