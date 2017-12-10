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Снукер. Чемпионат Великобритании. Финал. О’Салливан победил Мерфи

11.12.2017 00:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Снукер

Чемпионат Великобритании

Йорк, Англия

Финал

Шон Мерфи (Англия) –  Ронни О’Салливан (Англия) – 5:10

Ронни О’Салливан в шестой раз в карьере выиграл UK Championship, сравнявшись со Стивом Дэвисом.

1/2 финала

Стивен Магуайр (Шотландия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 4:6

Райан Дэй (Уэльс) – Шон Мерфи (Англия) –  3:6

 
 
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Снукер Чемпионат Великобритании Йорк, Англия Финал Шон Мерфи (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 5:10 Ронни О’Салливан в шестой раз в карьере выиграл UK Championship,...

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