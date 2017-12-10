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Снукер. Чемпионат Великобритании. Финал. О’Салливан победил Мерфи
11.12.2017 00:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Снукер
Чемпионат Великобритании
Йорк, Англия
Финал
Шон Мерфи (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 5:10
Ронни О’Салливан в шестой раз в карьере выиграл UK Championship, сравнявшись со Стивом Дэвисом.
1/2 финала
Стивен Магуайр (Шотландия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 4:6
Райан Дэй (Уэльс) – Шон Мерфи (Англия) – 3:6
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Снукер Чемпионат Великобритании Йорк, Англия Финал Шон Мерфи (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 5:10 Ронни О’Салливан в шестой раз в карьере выиграл UK Championship,...
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