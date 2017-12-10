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Месси забил в 525-й раз за «Барселону», повторив рекорд Герда Мюллера по голам за один европейский топ-клуб

11.12.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

Аргентинец забил 525-й гол за каталонцев, повторив рекорд нападающего Герда Мюллера по голам за один европейский топ-клуб.

Немец выступал с 1965 по 1979 годы за «Баварию». Месси защищает цвета «Барселоны» с 2004 года и забил 525-й мяч в 606-й игре за сине-гранатовых.

Ранее в 2012-м Месси побил рекорд Мюллера (81) по голам (91) за календарный год.

Мировой рекордсмен по голам за один клуб – Пеле («Сантос», 643 мяча). Второе место занимает Йозеф Бицан («Славия» Прага, 534). Месси с Мюллером делят третью позицию.

 
 
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

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