Савицкий о продолжении карьеры в БАТЭ: «А почему нет? Такой вариант интересен»

Полузащитник Павел Савицкий не исключил свое появление в .

- В купленном чемпионстве ты был уверен?

– Так я и не писал про БАТЭ. Кто знает, что я имел в виду? Просто опубликовал фотографию. Может, я таким образом поздравил команду, которая играет в Перу?

- То есть ты не имел в виду команду из Борисова?

– Пускай каждый понимает так, как хочет.

- Как вариант продолжения карьеры БАТЭ тебе интересен?

– А почему нет? Конечно. Да и в футболе не угадаешь, как в дальнейшем сложится твоя судьба. Просто в том моменте были эмоции. Играла моя команда. Вот я и написал, – сказал Савицкий.

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