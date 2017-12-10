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Савицкий о продолжении карьеры в БАТЭ: «А почему нет? Такой вариант интересен»
11.12.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Павел Савицкий не исключил свое появление в
- В купленном чемпионстве ты был уверен?
– Так я и не писал про БАТЭ. Кто знает, что я имел в виду? Просто опубликовал фотографию. Может, я таким образом поздравил команду, которая играет в Перу?
- То есть ты не имел в виду команду из Борисова?
– Пускай каждый понимает так, как хочет.
- Как вариант продолжения карьеры БАТЭ тебе интересен?
– А почему нет? Конечно. Да и в футболе не угадаешь, как в дальнейшем сложится твоя судьба. Просто в том моменте были эмоции. Играла моя команда. Вот я и написал, – сказал Савицкий.
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Полузащитник Павел Савицкий не исключил свое появление в БАТЭ.
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