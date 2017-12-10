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Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ начнется в 14.00

11.12.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14.00 по белорусскому времени.

16 команд поделят на две корзины: победители групп в одной, вторые места – в другой. Друг с другом не могут сыграть представители одной национальной ассоциации и клубы, выступавшие в одной группе. 

Состав участников:

Бавария (Германия)

Базель (Швейцария)

Барселона (Испания)*

Бешикташ (Турция)*

Ливерпуль (Англия)*

Манчестер Сити (Англия)*

Манчестер Юнайтед (Англия)*

ПСЖ (Франция)*

Порту (Португалия)

Реал (Испания)

Рома (Италия)*

Севилья (Испания)

Тоттенхэм (Англия)*

Челси (Англия)

Шахтер (Украина)

Ювентус (Италия)

*победители групп

Сеяные победители групп проведут первые матчи 1/8 финала на выезде 13/14 и 20/21 февраля. Ответные состоятся 6/7 и 13/14 марта.

Финал пройдет 26 мая в Киеве.

 
 
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

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