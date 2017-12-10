МИНСК, 11 дек — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева занимает 12-е место в общем зачете Кубка мира, сообщает Sputnik.



© Sputnik/ Александр Вильф Белорусские биатлонистки стали седьмыми в эстафете в Хохфильцене

Накануне в австрийском Хохфильцине завершился второй этап КМ. Домрачева показала хороший результат, заняв первое место в спринтерской гонке и третье в пасьюте. Сейчас в активе белоруски 135 очков и 12-е место в общем зачете. Напомним, третий этап, который стартует во французском Анси 15 декабря, биатлонистка пропустит.

Лучшее место среди белорусок у Надежды Скардино, которая располагается на седьмой строчке (164 очка). Лидирует в общем зачете финская спортсменка Кайса Мякяряйнен (196). Второе место у норвежки Марте Олсбю (183), третьей идет ее соотечественница Сюнненве Сулемдал (179).

Зачетные балы есть еще трех белорусских биатлонисток: Ирина Кривко — 60 очков (31-е место), Надежда Писарева — 8 (59), Дарья Юркевия — 5 (69).

В Кубке наций женская команда Беларуси занимает шестое место (1578).

У мужчин зачет возглавляет француз Мартен Фуркад (264). Следом идет норвежец Йоханесс Бё (238), третье место принадлежит представителю Словении Якову Факу (216). Белорусские биатлонисты на втором этапе КМ ничем порадовать не смогли. Лучший результат принадлежит Виктору Кривко в спринте – 61-е место, худший Александру Дорожко – 92-е. А в эстафете белорусы и вовсе не смогли финишировать . В общем зачете – только Роман Елетнов (59-е место и восемь очков).

В Кубке наций белорусы на 17-м месте (942).