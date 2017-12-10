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«МЮ» – «Ман Сити». После матча Моуринью ударили бутылкой по голове в результате массовой драки

11.12.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По окончании матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (1:2) в подтрибунном помещении «Олд Траффорд» между игроками и тренерами команд случилась массовая потасовка.

Конфликт начался после того, как главному тренеру «МЮ» Жозе Моуринью не понравилось, что гости слишком бурно праздновали победу, громко включив музыку в раздевалке.

Португалец попросил «горожан» проявить уважение к сопернику, но между ним и вратарем «Сити» Эдерсоном произошла перепалка – тренер и игрок орали друг на друга на португальском языке. Позже к конфликту присоединились другие футболисты.

В итоге Моуринью ударили по голове пластиковой бутылкой и облили молоком, а второму тренеру «Сити» Микелю Артете разбили бровь. Активное участие в стычке принимал, в частности, форвард «МЮ» Ромелу Лукаку. Потасовка прекратилась только после вмешательства службы безопасности «Олд Траффорд».

 
 
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По окончании матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (1:2) в подтрибунном помещении «Олд Траффорд» между игроками и тренерами команд...

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