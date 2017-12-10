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«МЮ» – «Ман Сити». После матча Моуринью ударили бутылкой по голове в результате массовой драки
11.12.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
По окончании матча чемпионата Англии
Конфликт начался после того, как главному тренеру «МЮ»
Португалец попросил «горожан» проявить уважение к сопернику, но между ним и вратарем «Сити» Эдерсоном произошла перепалка – тренер и игрок орали друг на друга на португальском языке. Позже к конфликту присоединились другие футболисты.
В итоге Моуринью ударили по голове пластиковой бутылкой и облили молоком, а второму тренеру «Сити» Микелю Артете разбили бровь. Активное участие в стычке принимал, в частности, форвард «МЮ»
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