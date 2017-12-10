Иван Караичев: «Сегодня маркетологом называют себя и жук и жаба. Судьбу клуба доверяем самоучкам»

Специалист по связям с общественностью, преподаватель спецкурса по спортивному PR в БГУ Иван Караичев поделился мнением о маркетинге в спортивных клубах.

«Известно, что подавляющее большинство руководителей пресс–служб спортивных организаций не имеют профильного образования или хотя бы длительных специализированных курсов за плечами. Еще более печально, что к моменту найма главы пресс–служб или ключевые сотрудники часто вообще не имеют опыта работы в пиаре. Соответственно человек не обладает элементарным знанием о сути профессии. Обычно это бывший журналист, которого взяли обновлять сайт и вести статистику. Да, он может съездить на пару семинаров, но надо еще разобраться, что это за семинары.

В прошедшую пятницу в столице прошел крупный профессиональный конгресс «PR–пятница». Гости из Москвы и Киева делились своим опытом и многочисленными примерами успешной работы. Приятно было увидеть на мероприятии представителей федерации футбола, гандбольного клуба СКА и Белорусской федерации легкой атлетики. Но это капля в море. А где были остальные спортивные пиарщики?

При этом в Минске также на прошлой неделе прошел «круглый стол» спортивных маркетологов, собравший около 25 человек. Люди пришли по собственной инициативе, и это похвально, хотя досадно, что многие из них представляли клубы с непрофессиональным ведением дел, а на мероприятии не было ни одного спикера с именем. Считаные единицы из участников упомянутого мероприятия обладали дипломом или значительным опытом работы в маркетинге.

По сути, сегодня маркетологом называют себя и жук и жаба, некоторые из них при этом еще и делятся своим опытом с коллегами. А на каком основании? Мы не идем к стоматологам без диплома и не допускаем за руль неаттестованных водителей. Зато судьбу клуба, который зачастую представляет город либо предприятие с мировым именем, мы доверяем маркетологам–самоучкам. Среди них — только что завершившие карьеру бывшие спортсмены, родственники близких к клубу людей, люди с опытом в продажах (но не маркетинге)... Настоящих обученных маркетологов можно пересчитать по пальцам.

А потом жалуемся, что люди не идут на трибуны. Но как им идти, если маркетолог делает афиши и затем просто сидит, как известный «ждун» в ожидании зрителя, не изучая комплексно аудиторию, загоняя в минус фирменные магазины и имея лишь смутное представление о налогообложении, обороте средств, лучших поставщиках атрибутики, работе с болельщиками. Поэтому хочется порекомендовать спортивным клубам: берите на работу профессиональных маркетологов и пиарщиков, пусть даже без опыта работы в спорте», – сказал Караичев.

Встреча спортивных маркетологов собрала 25 человек. Фотоотчет