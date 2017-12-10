Детская школа ФШМ открыла стадион стоимостью более 350 тысяч долларов

У футбольной школы Николая Мурашко (ФШМ) появился собственный стадион.

Напомним, ФШМ арендовала у Минского государственного областного лицея спортивную площадку с футбольным полем на 25 лет. В 2017 году проведена реконструкция объекта стоимостью больше 700 тысяч рублей.

Покрытие 9-го поколения итальянской фирмы Limonta Sport стоило 600 тысяч рублей. Подготовка основания обошлась в 100 тысяч рублей. Кроме того, ФШМ инвестировала средства в новые ворота, освещение, раздевалки. Сообщается, что весной будут установлены трибуны.

Таким образом, ФШМ стала первой частной школой, у которой появилась собственная инфраструктура.

Напомним, ФШМ также планирует строительство собственного технического центра для подготовки молодых футболистов.

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Фото: ФШМ