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Павел Савицкий: «В Польшу не хочется. Люди другие. Не нравятся мне такие»

11.12.2017 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Павел Савицкий поделился мнением о поляках.

- Польские клубы проявляют интерес?

– Нет, пока пауза.

- Из-за того, что не вышло в «Ягеллонии»?

– Возможно.

- Ты бы вернулся играть в Польшу?

– Нет, не хочется. Люди другие. Какие? Не знаю. Не нравятся мне такие.

- Неприветливые?

– Хитрые, может. Об этом уже говорили и Рудик, и Верховцов. Но наговаривать на кого-то не хочу. Это просто мое мнение, – сказал Савицкий.

Павел Савицкий: «Настало время попробовать себя в другом месте. Нужно ведь и на будущее заработать»

 
 
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Полузащитник Павел Савицкий поделился мнением о поляках.

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