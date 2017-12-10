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Павел Савицкий: «В Польшу не хочется. Люди другие. Не нравятся мне такие»
11.12.2017 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Павел Савицкий поделился мнением о поляках.
- Польские клубы проявляют интерес?
– Нет, пока пауза.
- Из-за того, что не вышло в «Ягеллонии»?
– Возможно.
- Ты бы вернулся играть в Польшу?
– Нет, не хочется. Люди другие. Какие? Не знаю. Не нравятся мне такие.
- Неприветливые?
– Хитрые, может. Об этом уже говорили и Рудик, и Верховцов. Но наговаривать на кого-то не хочу. Это просто мое мнение, – сказал Савицкий.
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Полузащитник Павел Савицкий поделился мнением о поляках.
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