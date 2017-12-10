ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ковалевич станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола» и готов ответить на вопросы пользователей Tribuna.com

11.12.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в 22.00 на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».

«Увы, все церемонии перенесены, а мы окончание нашего телевизионного сезона аккурат подгадывали под раздачу статуэток. Но ничего – поставим точку в Лиге Европы для БАТЭ с Виталием Леденевым и Артемом Челядинским и откроем с профессиональным агентом насыщенное новостями межсезонье. Кто, куда и зачем – все спросим.

Продолжим говорить о командах, которым не так много уделяли внимания по ходу сезона, хотя они того заслуживали. Беседы с Сергеем Ясинским и Сергеем Яромко – куда идут «Витебск» и «Городея»?

В гостях также Игорь Ковалевич. Вопросы главному тренеру «Немана» принимаются до 14.00 – обязательно все спросим», – написал автор программы Николай Ходасевич.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 22.00 на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Савицкий: «В Польшу не хочется. Люди другие. Не нравятся мне такие»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика