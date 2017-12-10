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Ковалевич станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола» и готов ответить на вопросы пользователей Tribuna.com
11.12.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в 22.00 на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».
«Увы, все церемонии перенесены, а мы окончание нашего телевизионного сезона аккурат подгадывали под раздачу статуэток. Но ничего – поставим точку в Лиге Европы для БАТЭ с Виталием Леденевым и Артемом Челядинским и откроем с профессиональным агентом насыщенное новостями межсезонье. Кто, куда и зачем – все спросим.
Продолжим говорить о командах, которым не так много уделяли внимания по ходу сезона, хотя они того заслуживали. Беседы с Сергеем Ясинским и Сергеем Яромко – куда идут «Витебск» и «Городея»?
В гостях также Игорь Ковалевич. Вопросы главному тренеру «Немана» принимаются до 14.00 – обязательно все спросим», – написал автор программы Николай Ходасевич.
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Ковалевич станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола» и готов ответить на вопросы пользователей Tribuna.com
Сегодня в 22.00 на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».
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