Ковалевич станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола» и готов ответить на вопросы пользователей Tribuna.com

Сегодня в 22.00 на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».

«Увы, все церемонии перенесены, а мы окончание нашего телевизионного сезона аккурат подгадывали под раздачу статуэток. Но ничего – поставим точку в Лиге Европы для БАТЭ с Виталием Леденевым и Артемом Челядинским и откроем с профессиональным агентом насыщенное новостями межсезонье. Кто, куда и зачем – все спросим.

Продолжим говорить о командах, которым не так много уделяли внимания по ходу сезона, хотя они того заслуживали. Беседы с Сергеем Ясинским и Сергеем Яромко – куда идут «Витебск» и «Городея»?

В гостях также Игорь Ковалевич. Вопросы главному тренеру «Немана» принимаются до 14.00 – обязательно все спросим», – написал автор программы Николай Ходасевич.