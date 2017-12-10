Дизайнер одежды белорусских олимпийцев: «Лукашенко отметил, что на гербе обязательно должен быть серый ободок»

Дизайнер одежды белорусских олимпийцев на Играх-2018 Людмила Лабкова рассказала о создании моделей.

- Этот проект делится на две капсулы: то, что будут носить непосредственно наши олимпийцы, и то, что будем носить мы?

– Все верно. Сразу оговорюсь: речь идет не о спортивной форме для олимпийцев. Форма была разработана еще летом без участия кого-либо из белорусских дизайнеров и предприятий. Эту форму делают литовцы: на белорусских предприятиях нет настолько хороших технических возможностей (например, мы не можем сделать пуховики) плюс НОК имеет давние контракты с Audimus. Так что, как и при подготовке к Рио, за нами, белорусами, оставляют только парадно-гражданские комплекты. Еще раз хочу подчеркнуть: люди, это не будет спортивной одеждой!

- Как выйти на этот компромисс, чтобы спортсмен все-таки захотел надеть костюм?

– Знаете, что порадовало чиновников из Минспорта? Отсутствие галстуков! В рубашках у нас предусмотрены контрастные планки, которые их зрительно заменяют. Думаю, хорошо было бы сделать мягкие пиджаки, что очень понравилось бы спортсменам. Но мы пока не стали вводить всех в такой стресс. Если бы я работала над таким проектом не в первый раз, я была бы смелее и концептуальнее, а сейчас все же осторожничала.

В целом умение носить классический костюм дано далеко не всем, и мы постарались сделать так, чтобы он был удобен прежде всего для спортсменов. Предложили два варианта — один более строгий, формальный, другой — более свободный. Президент выбрал второй. Ему очень понравилась майка с принтами и твидовый пиджак.

Хотя мне говорили, что Александр Григорьевич очень не любит принты. Не знаю, в каком виде он их не приемлет, но шелкография на костюмах смотрелась изящно. И казалось, что это выткано или вышито, а это, в отличие от вышивки, более тонко и современно. Президент сказал, что ему понравилось все, только отметил, что на гербе обязательно должен быть серый ободок, а то белый фон уж слишком выделяется на серой ткани.

Честно признаюсь, эту тонкость я и сама не отметила: привезли нашивки — мы их подцепили на булавочки, и все. Видите, какая внимательность? Опыта в гербах у него уж точно побольше, чем у меня, – сказала Лабкова.

Орнамент и классика. Какую форму наденут наши олимпийцы в Пхенчхане?