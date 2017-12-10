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Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде

11.12.2017 12:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Большинство российских спортсменов настроены ехать на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейский Пхенчхан, заявила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая.

Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде
© Sputnik/ Сергей Гунеев
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Заседание комиссии состоялось в понедельник в Москве. На нем было принято решение поддержать атлетов в их стремлении поучаствовать Играх. Согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК), которое было принято 5 декабря, сборная России из-за допингового скандала была отстранена от участия в Олимпиаде-2018, однако "чистым" спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

"Мы рассмотрели ряд разных сообщений, общались по "Скайпу" со спортсменами, которые участвуют в этапах Кубков мира. Постарались собрать максимум мнений. Большинство спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде. Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать", — заявила Великая.

Она отказалась назвать фамилии тех, кто решил поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, посчитав, что оглашать имена "некорректно". При этом Великая подчеркнула, что за участие в Олимпиаде высказалось "большинство".

Кроме того, комиссия спортсменов ОКР приняла решение обратиться в МОК с просьбой пересмотреть решение о пожизненной дисквалификации ряда атлетов. По мнению Великой, спортсмены, которые уже отбыли наказание, имеют право ехать на Олимпийские игры.

Окончательное решение об участии в Олимпиаде российская сторона планирует озвучить на собрании 12 декабря. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию атлетов в Играх под нейтральным флагом.

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Теги: Минск
 
 
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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России решила поддержать атлетов, решивших поехать на Игры в Пхенчхан, а также обратиться в МОК с просьбой...

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