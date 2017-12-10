Йонас Энрот: «Работаю в «Динамо» в том числе для того, чтобы отправиться на Олимпиаду»

Голкипер минского Йонас Энрот высказался на тему предстоящей Олимпиады.

– Есть ясность по поводу твоего участия в Олимпиаде?

– Если меня включат в состав, то, скорее всего, поеду. После новостей об отстранении российских олимпийцев ходили разные разговоры, но пока я не слышал такого, чтобы представителям запретили участие в Играх. Для меня Олимпиада стала бы большим событием. Работаю в «Динамо» в том числе для того, чтобы отправиться туда.

– У тебя есть мнение по поводу российского допингового скандала?

– Что тут сказать? Решение принимали компетентные люди. Уверен, они провели тщательное расследование.

– Выступая в Минске, насколько ты скучаешь по ?

– Конечно, скучаю. НХЛ всегда была моей мечтой, и сейчас стараюсь сделать так, чтобы туда вернуться. Смотрю обзоры матчей практически каждый день. Мне нравится следить за командами, в которых выступал. Там осталось немало друзей.

Но и в КХЛ тоже чувствую себя очень комфортно. Это прекрасная лига, в которой выступают классные мастера. Поначалу самой большой проблемой был размер площадок.

Да, я из Европы, но десять лет провел за океаном и привык к маленькому льду. Понадобились две-три недели, чтобы приспособиться заново. Но сейчас все хорошо, – рассказал Энрот.