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ВХЛ. Андрющенко входит в топ-8 бомбардиров лиги

11.12.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий красноярского «Сокола» Вячеслав Андрющенко продолжает результативный сезон в ВХЛ. В 29 матчах текущего сезона на его счету 25 (12+13) очков при показателе полезности «+13». При этом у Андрющенко нет ни одной минуты штрафа.

В списке бомбардиров лиги форвард находится на 7-м месте. Больше ни одного белоруса в топ-30 нет.

После 30 матчей «Сокол» занимает 10-е место среди 27 команд лиги.

 
 
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Белорусский нападающий красноярского «Сокола» Вячеслав Андрющенко продолжает результативный сезон в ВХЛ.

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