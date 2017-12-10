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ВХЛ. Андрющенко входит в топ-8 бомбардиров лиги
11.12.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий красноярского «Сокола» Вячеслав Андрющенко продолжает результативный сезон в
В списке бомбардиров лиги форвард находится на 7-м месте. Больше ни одного белоруса в топ-30 нет.
После 30 матчей «Сокол» занимает 10-е место среди 27 команд лиги.
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Белорусский нападающий красноярского «Сокола» Вячеслав Андрющенко продолжает результативный сезон в ВХЛ.
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