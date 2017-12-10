ВХЛ. Андрющенко входит в топ-8 бомбардиров лиги

Белорусский нападающий красноярского «Сокола» Вячеслав Андрющенко продолжает результативный сезон в . В 29 матчах текущего сезона на его счету 25 (12+13) очков при показателе полезности «+13». При этом у Андрющенко нет ни одной минуты штрафа.

В списке бомбардиров лиги форвард находится на 7-м месте. Больше ни одного белоруса в топ-30 нет.

После 30 матчей «Сокол» занимает 10-е место среди 27 команд лиги.