МИНСК, 11 дек — Sputnik. Мадридский футбольный клуб "Реал" сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против французского ПСЖ, сообщает Sputnik.

В понедельник в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. Так, соперником по первому раунду плей-офф подопечных Зинедина Зидана станет ПСЖ.

В других матчах сыграют итальянский "Ювентус" и английский "Тоттенхэм", швейцарский "Базель" и английский "Манчестер Сити", португальский "Порту" и английский "Ливерпуль", испанская "Севилья" и английский "Манчестер Юнайтед", украинский "Шахтер" и итальянская "Рома", английский "Челси" и испанская "Барселона", немецкая "Бавария" и турецкий "Бешикташ".

Первые матчи 1/8 финала пройдут 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 6-7 и 13-14 марта.

16 марта пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Первые матчи запланированы на 3/4 апреля, ответные — 10/11 апреля.

Жеребьевка полуфинала и финала — 13 апреля. Первые матчи 1/2 финала состоятся 24/25 апреля, ответные — 1/2 мая.

Финал будет сыгран 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.