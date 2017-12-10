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Савицкий об инциденте в сборной: «Да там не было катастрофы. Небольшое нарушение режима. Просто подняли большую шумиху»
11.12.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Павел Савицкий рассказал об инциденте, произошедшем в расположении сборной Беларуси.
- А какой эпизод, связанный со сборной, считаешь для себя самым неприятным?
– Думаю, поражения от Люксембурга и Швеции.
- Объясни, что произошло в команде между матчами с этими командами? Имею в виду нарушение режима.
– А что случилось? Давайте эту тему поднимать не будем. Уже ведь вроде разобрались. Зачем об этом говорить?
- Игорь Ковалевич сказал, что перед тем, как писать, нужно знать достоверно, что произошло. Вот мы и хотим знать правду, чтобы не было никаких домыслов.
– Было небольшое нарушение режима. Вот и все. Просто неправильно повели себя.
- Выпили пива?
– Я не хочу ничего рассказывать, потому что опять начнется шумиха.
- Твоя первая реакция, когда вычитал об этом в прессе?
– Да там не было катастрофы. Просто подняли большую шумиху. Кто-то воспринял это адекватно, кто-то нет. У каждого свое мнение. Мы в коллективе все обсудили и разобрались, – сказал Савицкий.
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Савицкий об инциденте в сборной: «Да там не было катастрофы. Небольшое нарушение режима. Просто подняли большую шумиху»
Полузащитник Павел Савицкий рассказал об инциденте, произошедшем в расположении сборной Беларуси.
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