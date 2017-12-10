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Савицкий об инциденте в сборной: «Да там не было катастрофы. Небольшое нарушение режима. Просто подняли большую шумиху»

11.12.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Павел Савицкий рассказал об инциденте, произошедшем в расположении сборной Беларуси.

- А какой эпизод, связанный со сборной, считаешь для себя самым неприятным?

– Думаю, поражения от Люксембурга и Швеции.

- Объясни, что произошло в команде между матчами с этими командами? Имею в виду нарушение режима.

– А что случилось? Давайте эту тему поднимать не будем. Уже ведь вроде разобрались. Зачем об этом говорить?

- Игорь Ковалевич сказал, что перед тем, как писать, нужно знать достоверно, что произошло. Вот мы и хотим знать правду, чтобы не было никаких домыслов.

– Было небольшое нарушение режима. Вот и все. Просто неправильно повели себя.

- Выпили пива?

– Я не хочу ничего рассказывать, потому что опять начнется шумиха.

- Твоя первая реакция, когда вычитал об этом в прессе?

– Да там не было катастрофы. Просто подняли большую шумиху. Кто-то воспринял это адекватно, кто-то нет. У каждого свое мнение. Мы в коллективе все обсудили и разобрались, – сказал Савицкий.

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Полузащитник Павел Савицкий рассказал об инциденте, произошедшем в расположении сборной Беларуси.

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