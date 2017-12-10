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Лиги Европы. 1/8 финала. «Спартак» сыграет с «Атлетиком», ЦСКА – «Црвена Звезда» и другие пары
11.12.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Лига Европы
1/16 финала
Боруссия Дортмунд (Германия) – Аталанта (Италия)
Ницца (Франция) – ЛОКОМОТИВ (Россия)
Копенгаген (Дания) – Атлетико (Испания)*
СПАРТАК (Россия)* – Атлетик (Испания)
АЕК (Греция) – Динамо Киев (Украина)
Селтик (Шотландия)* – ЗЕНИТ (Россия)
Наполи (Италия)* – РБ Лейпциг (Германия)*
Црвена Звезда (Сербия) – ЦСКА (Россия)*
Лион (Франция) – Вильяреал (Испания)
Реал Сосьедад (Испания) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Партизан (Сербия) – Виктория (Чехия)
Стяуа (Румыния) – Лацио (Италия)
Лудогорец (Болгария) – Милан (Италия)
Астана (Kазахстан) – Спортинг (Португалия)*
Эстерсунд (Швеция) – Арсенал (Англия)
Марсель (Франция) – Брага (Португалия)
*вышли из ЛЧ
Матчи 1/16 финала пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут на своем поле.
Финал состоится 16 мая в Лионе.
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
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