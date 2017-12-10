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Лиги Европы. 1/8 финала. «Спартак» сыграет с «Атлетиком», ЦСКА – «Црвена Звезда» и другие пары

11.12.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы

1/16 финала

Боруссия Дортмунд (Германия) – Аталанта (Италия)

Ницца (Франция) – ЛОКОМОТИВ (Россия)

Копенгаген (Дания) – Атлетико (Испания)*

СПАРТАК (Россия)* – Атлетик (Испания)

АЕК (Греция) – Динамо Киев (Украина)

Селтик (Шотландия)* – ЗЕНИТ (Россия)

Наполи (Италия)* – РБ Лейпциг (Германия)*

Црвена Звезда (Сербия) – ЦСКА (Россия)*

Лион (Франция) – Вильяреал (Испания)

Реал Сосьедад (Испания) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Партизан (Сербия) – Виктория (Чехия)

Стяуа (Румыния) – Лацио (Италия)

Лудогорец (Болгария) – Милан (Италия)

Астана (Kазахстан) – Спортинг (Португалия)*

Эстерсунд (Швеция) – Арсенал (Англия)

Марсель (Франция) – Брага (Португалия)

*вышли из ЛЧ

Матчи 1/16 финала пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут на своем поле.

Финал состоится 16 мая в Лионе.

 
 
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

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