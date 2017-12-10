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На ОНТ стартует проект о белорусском спорте – «Спортклуб». Герой первого выпуска – Михаил Захаров
11.12.2017 15:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
На телеканале ОНТ стартует новый проект о белорусском спорте – программа «Спортклуб».
Героем первого выпуска станет главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров.
«Спортклуб» с Михаилом Захаровым выйдет в эфире сегодня, 11 декабря, в 22.15 на телеканале ОНТ.
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На телеканале ОНТ стартует новый проект о белорусском спорте – программа «Спортклуб».
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