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ЦСКА сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды"

11.12.2017 15:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Московский ЦСКА встретится в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с белградской "Црвеной Звездой", сообщает Sputnik.

В понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка плей-офф ЛЕ. В 1/16 финала "армейцы", которые вошли в число сеяных команд при жеребьевке, встретятся с "Црвеной Звездой". Первая встреча команд пройдет в Белграде, а ответный матч состоится на поле московского клуба.

Другие пары в 1/16 финала Лиги Европы:

  • "Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Аталанта" (Италия)
  • "Ницца" (Франция) — "Локомотив" (Россия)
  • "Копенгаген" (Дания) — "Атлетико" (Испания)
  • "Спартак" (Россия) — "Атлетик" (Испания)
  • АЕК (Греция) — "Динамо" Киев (Украина)
  • "Селтик" (Шотландия) — "Зенит" (Россия)
  • "Наполи" (Италия) — "Лейпциг" (Германия)
  • "Црвена Звезда" (Сербия) — ЦСКА (Россия)
  • "Лион" (Франция) — "Вильярреал" (Испания)
  • "Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия)
  • "Партизан" (Сербия) — "Виктория" (Чехия)
  • "Стяуа" (Румыния) — "Лацио" (Италия)
  • "Лудогорец" (Болгария) — "Милан" (Италия)
  • "Астана" (Казахстан) — "Спортинг" (Португалия)
  • "Эстерсунд" (Швеция) — "Арсенал" (Англия)
  • "Марсель" (Франция) — "Брага" (Португалия)

Финал турнира пройдет 16 мая во французском Лионе. Действующим чемпионом Лиги Европы является английский "Манчестер Юнайтед".

Ранее в понедельник состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов >>

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны соперники российских клубов по 1/16 финала Лиги Европы.

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