|
ЦСКА сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды"
11.12.2017 15:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Московский ЦСКА встретится в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с белградской "Црвеной Звездой", сообщает Sputnik.
В понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка плей-офф ЛЕ. В 1/16 финала "армейцы", которые вошли в число сеяных команд при жеребьевке, встретятся с "Црвеной Звездой". Первая встреча команд пройдет в Белграде, а ответный матч состоится на поле московского клуба.
Другие пары в 1/16 финала Лиги Европы:
Финал турнира пройдет 16 мая во французском Лионе. Действующим чемпионом Лиги Европы является английский "Манчестер Юнайтед".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны соперники российских клубов по 1/16 финала Лиги Европы.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии