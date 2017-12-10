МИНСК, 11 дек — Sputnik. Московский ЦСКА встретится в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с белградской "Црвеной Звездой", сообщает Sputnik.

В понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка плей-офф ЛЕ. В 1/16 финала "армейцы", которые вошли в число сеяных команд при жеребьевке, встретятся с "Црвеной Звездой". Первая встреча команд пройдет в Белграде, а ответный матч состоится на поле московского клуба.

Другие пары в 1/16 финала Лиги Европы:

"Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Аталанта" (Италия)

"Ницца" (Франция) — "Локомотив" (Россия)

"Копенгаген" (Дания) — "Атлетико" (Испания)

"Спартак" (Россия) — "Атлетик" (Испания)

АЕК (Греция) — "Динамо" Киев (Украина)

"Селтик" (Шотландия) — "Зенит" (Россия)

"Наполи" (Италия) — "Лейпциг" (Германия)

"Црвена Звезда" (Сербия) — ЦСКА (Россия)

"Лион" (Франция) — "Вильярреал" (Испания)

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия)

"Партизан" (Сербия) — "Виктория" (Чехия)

"Стяуа" (Румыния) — "Лацио" (Италия)

"Лудогорец" (Болгария) — "Милан" (Италия)

"Астана" (Казахстан) — "Спортинг" (Португалия)

"Эстерсунд" (Швеция) — "Арсенал" (Англия)

"Марсель" (Франция) — "Брага" (Португалия)

Финал турнира пройдет 16 мая во французском Лионе. Действующим чемпионом Лиги Европы является английский "Манчестер Юнайтед".

Ранее в понедельник состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов >>