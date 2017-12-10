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Гутор покинул «Черноморец»

11.12.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский вратарь Александр Гутор расторг трудовое соглашение с одесским «Черноморцем».

Контракт действовал еще полгода.

Теперь 28-летний голкипер ищет новое место работы в статусе свободного агента.

Гутор провел 12 матчей в составе украинского клуба, пропустил 14 мячей. Подробную статистику смотрите здесь.

 
 
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Белорусский вратарь Александр Гутор расторг трудовое соглашение с одесским «Черноморцем».

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