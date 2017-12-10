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Гутор покинул «Черноморец»
11.12.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский вратарь
Контракт действовал еще полгода.
Теперь 28-летний голкипер ищет новое место работы в статусе свободного агента.
Гутор провел 12 матчей в составе украинского клуба, пропустил 14 мячей. Подробную статистику смотрите
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Белорусский вратарь Александр Гутор расторг трудовое соглашение с одесским «Черноморцем».
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