«Прессбол»: Савицкий перейдет в брестское «Динамо»

Полузащитник «Немана» Павел Савицкий в ближайшее время станет игроком брестского «Динамо».

Напомним, у Савицкого закончился контракт с «Неманом». 23-летний полузащитник заявил , что намерен сменить клуб.

Отметим, что Савицкий на протяжении всей карьеры принадлежал «Неману», в 2015 году выступал за «Ягеллонию» на правах аренды.

Ранее сообщалось , что брестский клуб интересуется Антоном Сарокой и Денисом Лаптевым.

Павел Савицкий: «Настало время попробовать себя в другом месте. Нужно ведь и на будущее заработать»