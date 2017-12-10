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«Прессбол»: Савицкий перейдет в брестское «Динамо»

11.12.2017 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Немана» Павел Савицкий в ближайшее время станет игроком брестского «Динамо».

Напомним, у Савицкого закончился контракт с «Неманом». 23-летний полузащитник заявил, что намерен сменить клуб.

Отметим, что Савицкий на протяжении всей карьеры принадлежал «Неману», в 2015 году выступал за «Ягеллонию» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что брестский клуб интересуется Антоном Сарокой и Денисом Лаптевым.

Павел Савицкий: «Настало время попробовать себя в другом месте. Нужно ведь и на будущее заработать»

 
 
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Полузащитник «Немана» Павел Савицкий в ближайшее время станет игроком брестского «Динамо».

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