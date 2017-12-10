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Горди Дуайер: «После встречи с Ригой мы поняли, что нам надо продолжать искать возможности улучшить действия в атаке»

11.12.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от матча со «Слованом».

«Конечно, это будет непростой поединок. Как и мы «Слован» выйдет на игру после четырех поражений. Сегодня на льду сойдутся две голодные до побед команды.

После встречи с Ригой мы поняли, что нам надо продолжать искать возможности улучшить действия в атаке. Это то, в чем мы серьезно отстаем в нынешнем сезоне. Атака всегда является основной целью для любого клуба. Причем нам надо работать не только над тем, чтобы создавать моменты впереди, но и над тем, например, чтобы зарабатывать большинство. Для этого необходимо лучше работать коллективно. Если ты не забиваешь, в этой лиге сложно победить. Сегодня мы хотим больше атаковать не только первым, но и вторым темпом, создавать больше угроз, и, конечно, хотим хорошо начать, чего не получалось в предыдущих матчах», – сказал Дуайер.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от матча со «Слованом».

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