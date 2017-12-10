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Граньяни и Хауден вызваны в сборную Канады на Кубок Первого канала

11.12.2017 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лучшие бомбардиры минского «Динамо» защитник Марк-Андре Граньяни и нападающий Куинтон Хауден вызваны в сборную Канады, которая в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018 сыграет на Кубке Первого канала.

Турнир пройдет с 13 по 17 декабря в Москве на «ВТБ-Арене». В нем примут участие шесть команд: Канада, Швеция, Россия, Чехия, Финляндия и Южная Корея. Каждая из сборных проведет по три матча. «Кленовые листья» пересекутся с корейцами (13.12, 19:00), чехами (15.12, 15:00) и россиянами (16.12, 19:00).

 
 
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Лучшие бомбардиры минского «Динамо» защитник Марк-Андре Граньяни и нападающий Куинтон Хауден вызваны в сборную Канады, которая в рамках подготовки к Олимпийским...

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