Граньяни и Хауден вызваны в сборную Канады на Кубок Первого канала

Лучшие бомбардиры минского «Динамо» защитник Марк-Андре Граньяни и нападающий Куинтон Хауден вызваны в сборную Канады, которая в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018 сыграет на Кубке Первого канала.

Турнир пройдет с 13 по 17 декабря в Москве на «ВТБ-Арене». В нем примут участие шесть команд: Канада, Швеция, Россия, Чехия, Финляндия и Южная Корея. Каждая из сборных проведет по три матча. «Кленовые листья» пересекутся с корейцами (13.12, 19:00), чехами (15.12, 15:00) и россиянами (16.12, 19:00).