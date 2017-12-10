«Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России». Заявление олимпийцев по участию в Играх-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал заявление от лица российских спортсменов насчет участия в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.

«Сегодня мы, российские спортсмены, полностью разделяя и поддерживая главные ценности и принципы Олимпийского движения и являясь его непосредственными участниками, впервые в своей жизни оказались перед очень трудным, вынужденным выбором.

С одной стороны, мы, безусловно, хотим выступить на грядущих Олимпийских играх, использовать свой шанс побороться за победу в честной спортивной борьбе.

С другой, в отличие от наших соперников из других стран, мы лишены на данный момент своего флага и гимна, поставлены в унизительное положение людей, лишенных национальной принадлежности, и, по сути, неотъемлемых прав любого гражданина и человека.

Мы придерживаемся твердой позиции неприятия какого-либо рода бойкотов в спорте и также абсолютно убеждены, что недопустимо лишать спортсмена права выступать и представлять свою страну на главном спортивном соревновании – Олимпийских играх.

Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, невзирая на то, что, априори, поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран.

Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями, хотя олимпийская медаль для каждого из нас – высшая спортивная ценность.

Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире. Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России, которую с огромной гордостью будем представлять.

Также мы выражаем надежду на объективный и беспристрастный подход Международного олимпийского комитета при рассмотрении индивидуальных приглашений российских спортсменов.

Мы знаем, что одним из критериев является отсутствие любого рода допинговой истории в прошлом. Что исключает возможность участия в грядущих Играх некоторых наших товарищей по команде, которые однажды уже были наказаны и отбыли сроки дисквалификации.

Сейчас идет речь о применении к ним повторных санкций, несмотря на то, что в истории мирового спорта никогда прежде не было случаев двойного наказания за одну и ту же провинность.

Мы играем чисто. Мы играем по правилам. Мы стремимся побеждать в честной борьбе. Ради этого мы готовы отправиться на Олимпийские игры и доказать, что российские спортсмены сильны своим талантом, мастерством, волей и духом, а вовсе не тем, в чем нас пытаются обвинить», – говорится в заявлении.