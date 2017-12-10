Сергей Рабченко в марте проведет бой против экс-чемпиона мира Келла Брука

Спустя девять с небольшим месяцев простоя на ринг вернется экс-чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук (36-2, 25 KO).

31-летний британец 3 марта дебютирует в первом среднем весе (до 69,9 кг) поединком с белорусским экс-еврочемпионом Сергеем Рабченко (29-2, 22 KO).

На день боя простой уроженца Минска без значимых боев составит почти 20 месяцев. Летом 2016-го он проиграл техническим нокаутом в 9-м раунде проспекту Тони Харрисону, после чего победил двоих джорнименов с рекордами 25-13 и 4-18.

Что касается Брук, то в 2016-2017 годах у него было два досрочных поражения кряду: от Геннадия Головкина (L TKO 5) и Эррола Спенса (L KO 11).

Поединок Брук – Рабченко состоится на FlyDSA Arena в Шеффилде (Англия).



