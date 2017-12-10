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Олег Сидоренков: «В нынешнем виде «Нафтан» у людей ничего, кроме аллергического зуда, не вызывает»

11.12.2017 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков в интервью корреспонденту газеты «Прессбол» Сергею Азаркевичу поделился мнением о новополоцкой команде.

- Как провели две недели после увольнения?

– Впервые за долгое время испытываю комфорт. За шесть лет работы в «Нафтане» многое стало серьезно напрягать. Постоянно думал, для чего вообще существует клуб? Зачем? И понял, что все логично: люди, которые с 2014 года не могут рассчитаться с игроками, должны рано или поздно оказаться в такой ситуации. Надо уметь признавать ошибки и делать выводы.

На многое по ходу сезона взглянул иначе — начиная с того, что клуб изначально неправильно отреагировал на спасение на последних секундах чемпионата-2016. Затем «прибавили» себе еще «минус пять» очков и пытались делать вид, что за что-то там сражаемся. Мы по определению были первыми претендентами на вылет. Следовало это четко понимать и как-то встрепенуться, но так не произошло.

Знаю, о чем говорю: в нынешнем виде «Нафтан» у людей ничего, кроме аллергического зуда, не вызывает — другой реакции, увы, нет. Первую неделю после увольнения все время размышлял об этом, а сейчас уже стало легче и спокойнее.

При этом были и приятные моменты. К примеру, обучение на тренерских курсах по категории «Pro» — возможность отгородиться от постоянного негатива, перезагрузиться. Оказывался в иной обстановке — и снова появлялось желание продолжать что-то делать, бороться, – сказал Сидоренков.

 

 
 
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Бывший главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков в интервью корреспонденту газеты «Прессбол» Сергею Азаркевичу поделился мнением о новополоцкой команде.

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