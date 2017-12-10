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«Динамо» Минск – «Слован». Хауден сделал три ассиста. На счету канадца 25 очков

11.12.2017 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Слован».

Нападающий минчан Куинтон Хауден отметился тремя ассистентскими баллами в матче. В нынешнем сезоне на счету канадца 25 (13+12) очков.

Защитник Марк-Андре Граньяни набрал 2 (1+1) очка в матче против «Слована». Он является лучшим бомбардиром команды – 26 очков (4+22).

 
 
Ссылка на источник 24
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Слован».

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