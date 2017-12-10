«Еврорадио»: Капский отказался комментировать ситуацию по «делу Веремко»

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский отказался комментировать ситуацию по «делу Веремко», сообщает «Еврорадио».

Напомним, ранее АБФФ перенесла ежегодную церемонию закрытия сезона «Звездный мяч» в связи с оспариванием заинтересованными сторонами решения исполкома по «делу Веремко».

Минское «Динамо» заявило о том, что продолжит борьбу по решению, которое было принято в отношении БАТЭ – команде вернули три очка в «деле Веремко».