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Зарипов забил первый гол после возвращения в «Ак Барс»
11.12.2017 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:1, третий период).
Зарипов забил гол во втором периоде с передач Антона Ландера и Станислава Галиева.
Таким образом, для 36-летнего хоккеиста эта шайба стала первой после возвращения в казанский клуб. Зарипов проводит вторую игру в сезоне.
В июле Зарипов был дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы. В ноябре срок его наказания был сокращен, после чего он смог подписать контракт с «Ак Барсом».
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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:1, третий период).
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