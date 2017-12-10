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«Динамо» Минск – «Слован». Матч посетили 8 517 зрителей. Это антирекорд сезона
11.12.2017 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Слован».
Игру на «Минск-Арене» посетили 8 517 зрителей. Это антирекорд сезона. До этого худшая посещаемость сезона на домашнем матче «зубров» 11 сентября на игре против «Трактора» (8922).
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Слован».
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