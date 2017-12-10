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«Динамо» Минск – «Слован». Матч посетили 8 517 зрителей. Это антирекорд сезона

11.12.2017 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Слован».

Игру на «Минск-Арене» посетили 8 517 зрителей. Это антирекорд сезона. До этого худшая посещаемость сезона на домашнем матче «зубров» 11 сентября на игре против «Трактора» (8922).

 
Теги: Минск
 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Слован».

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