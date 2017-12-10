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НБА. «Хьюстон» – «Новый Орлеан», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

11.12.2017 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. Лидер Запада «Хьюстон» попытается продлить победную серию до отметки «10» в игре с «Новым Орлеаном» Казинса и Дэвиса.

Главный фаворит сезона «Голден Стэйт» дома сыграет с шестой командной Западной конференции «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Бостон
Дата проведения
12 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Майами
Дата проведения
12 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Шарлотт
Дата проведения
12 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Хьюстон – Новый Орлеан
Дата проведения
12 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Торонто
Дата проведения
12 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Портленд
Дата проведения
12 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

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