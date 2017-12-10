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НБА. «Хьюстон» – «Новый Орлеан», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи
11.12.2017 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. Лидер Запада «Хьюстон» попытается продлить победную серию до отметки «10» в игре с «Новым Орлеаном» Казинса и Дэвиса.
Главный фаворит сезона «Голден Стэйт» дома сыграет с шестой командной Западной конференции «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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