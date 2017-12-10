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Мама Домрачевой: «В том, что Даша будет выступать за Беларусь, никто никогда не сомневался»

11.12.2017 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мама Дарьи Домрачевой Лариса Минина рассказал о решении дочери выступать за Беларусь.

– Как вы восприняли решение дочери о смене спортивного гражданства?

– Даша родилась в Минске, как и я, мой муж родился в Червене, недалеко от Минска. Мы – минчане, просто так получилось, что уехали на определенный период в Сибирь (ведь мы все тогда жили в Советском Союзе). Думали, года на три, но вышло дольше.

То, что Даша вернется в Минск, в Беларусь, было понятно всем нам, могли обсуждаться лишь сроки… Когда она еще училась в школе, мы как-то ездили в Раубичи, чтобы пообщаться с тренерами по биатлону. В том, что она будет выступать за Беларусь, никто никогда не сомневался, – сказала Лариса Минина.

 
Теги: Минск
 
 
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Мама Дарьи Домрачевой Лариса Минина рассказал о решении дочери выступать за Беларусь.

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