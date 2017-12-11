Игорь Ковалевич: «До 25 декабря Савицкий определится с карьерным будущим»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о возможном уходе Павла Савицкого.

- Действительно ли готовы отпустить Савицкого бесплатно? Есть ли вероятность, что он останется в Гродно?

– Вероятность, что он останется, не очень высока. Хотелось бы, конечно, чтобы Паша остался в Гродно. Это лидер команды. Он провел очень хороший сезон. Да, на него выливается много критики, но это в любом случае харизматичный человек и футболист, который постоянно приковывает к себе внимание.

Он достоин играть в хорошей команде, но есть ряд обстоятельств, которые этому мешают. Какие-то предложения ему присылают, но я не могу говорить об этом.

«Неман» с Савицким и без него – это разные команды. Нам нужно будет менять рисунок игры. Есть какие-то наработки, есть футболисты «на карандаше».

Мы ждем решения Паши. Сейчас он на отдыхе, но до 25 декабря с карьерным будущим определится. Знаю, к нему приезжали для переговоров чьи-то представители, но пока без конкретики.

- Есть ли в Гродно свои воспитанники?

– Гродно играл своими воспитанниками и боролся за выживание. Сейчас тоже можно поставить в состав воспитанников, но будет ли результат. Нам нужны такие воспитанники, которые будут приносить пользу клубу, а не для мебели.

- Кто лучший футболист страны и чемпионата?

– Паша Савицкий, – сказал Ковалевич в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

Павел Савицкий: «Настало время попробовать себя в другом месте. Нужно ведь и на будущее заработать»