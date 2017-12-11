Горди Дуайер: «Не стоит впадать в панику каждый раз, когда у команды начинается проигрышная серия»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча против «Слована» (3:1).

– Это очень важная игра для нас после тяжелого проигрыша рижскому «Динамо» в субботу. Мы знали, что «Слован» – это атакующая команда с опасными форвардами. Наша команда придерживалась тактики и плана на игру. Мы здорово сыграли в большинстве. Хочу сказать всем спасибо за отличную победу, которая добавит нам уверенности перед международной паузой и оставшимися матчами.

- Может ли сегодняшняя победа говорить о том, что команда исправляется и что забыты те четыре поражения?

– В каждом сезоне КХЛ у команды случаются и взлеты, и падения. Невозможно провести весь сезон ровно. Не стоит впадать в панику каждый раз, когда у команды начинается проигрышная серия. Мы очень сильно старались в выездных матчах и сражались в каждом из них.

В прошлом матче мы вдвое перебросали Ригу, создали вдвое больше моментов, но нам не удалось выиграть. Однако не стоит отчаиваться в каждом таком случае и сегодняшний матч это показал. Мы вышли заряженными на игру и полностью превзошли соперника.

- Насколько плохо для команды отбытие Егора Шаранговича в молодежную сборную?

– Когда мы начинали сезон, то не могли подумать, что 19-летний парень будет играть такую роль в игре команды. Он играет великолепно, особенно в позиционной игре. Мы очень гордимся тем, что он поедет защищать честь страны в Баффало и желаем ему всего самого лучшего. В тоже время, это будет шанс для кого-то показать себя и свои возможности.

- Александр Павлович и Денис Осипов получили повреждения в концовке матча. Каково их состояние сейчас?

– Не могу сказать ничего конкретного про Осипова. Он отправился в раздевалку сразу после получения травмы. После матча он чувствовал себя немного лучше. Мне еще стоит поговорить с врачами, чтобы узнать какую-то информацию.

Павлович вернулся на площадку еще в конце игры. Я думаю, что с ним всё будет нормально.

- Интересны ли вам товарищеские матчи сборной или у вас другие планы на международную паузу?

– Как тренеры мы стараемся следить за большим количеством матчей: национальной сборной, КХЛ и даже НХЛ. Я смотрел все предыдущие матчи сборной Беларуси, и за этими также буду следить, потому что многие наши ребята отправляются туда. Мне будет очень интересно посмотреть на них в этих противостояниях, – сказал Дуайер.