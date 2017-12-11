МИНСК, 11 дек — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" прервал четырехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв дома братиславский "Слован", сообщает Sputnik.

В понедельник на "Минск-Арене" состоялся матч между столичным "Динамо" и "Слованом". Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Счет в поединке открыл Марк-Андре Граньяни (18-я минута, в большинстве). Удвоил преимущество Шарль Лингле (32, в большинстве). Затем гости смогли отыграть одну шайбу благодаря усилиям Мартина Ревая (34, в большинстве). Точку в противостоянии поставил Джек Скилли (36, в большинстве).

"Я думаю, это как раз то, что нужно перед международной паузой. Мы все отдохнем и подготовимся к следующей части сезона", — подвел итог матчу в эфире телеканала "Беларусь 5" главный тренер минчан Горди Дуайер.

"Зубрам" удалось прервать неудачную серию из четырех поражений, ставшей самой длительной с начала сезона. Тогда, напомним, "динамовцы" проиграли шесть игр подряд.

Сейчас подопечные Дуайера после 41 матча занимает десятое место на Западе — в активе "бело-синих" 53 очка. Следующий матч состоится на выезде против СКА 19 декабря.