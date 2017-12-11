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Россиянка Ласицкене выступит в Минске под нейтральным флагом

11.12.2017 21:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выступит на Рождественских стартах в Минске под нейтральным флагом, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).

Россиянка Ласицкене выступит в Минске под нейтральным флагом
© Sputnik / Виктор Толочко
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23 декабря белорусская столица примет третье по счету легкоатлетическое шоу "Рождественские старты". В соревнованиях примут участие лучшие прыгуны и прыгуньи Беларуси, а также титулованные соперники из Украины и Турции.

Чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене выступит в Минске под нейтральным флагом. Как пояснили Sputnik в пресс-службе БФЛА, это связано с тем, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в августе этого года продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В связи с этим легкоатлеты из России могут принимать участие в международных соревнованиях только по индивидуальным разрешениям под нейтральным флагом.

В составе белорусской команды выступят Карина Таранда, Мария Жодик, Елизавета Симанович, Мария Шульгина и Мария Сивенко. У мужчин — Максим Недосеков, Павел Селиверстов, Андрей Скобейко и Дмитрий Набоков.

Соревнования пройдут в ТЦ "Столица", начало в 16:00.

К слову, в прошлом году победу праздновали Павел Селиверстов и Анна Городская.

 
Теги: Минск
 
 
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На будущей неделе Минск примет соревнования по прыжкам в высоту в рамках традиционных Рождественских стартов.

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