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«Ахмат» – «Зенит». Кирилл Капленко впервые вышел в стартовом составе в матче РФПЛ

12.12.2017 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко вышел в стартовом составе на матч 20-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

Отметим, что Капленко впервые вышел в стартовом составе в матче РФПЛ.

Ранее Капленко однажды выходил на замену в игре чемпионата, а также провел полный матч в Кубке.

Подробная статистика 18-летнего полузащитника здесь.

 
 
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Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко вышел в стартовом составе на матч 20-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

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