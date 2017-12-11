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«Ахмат» – «Зенит». Кирилл Капленко впервые вышел в стартовом составе в матче РФПЛ
12.12.2017 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко вышел в стартовом составе на матч 20-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).
Отметим, что Капленко впервые вышел в стартовом составе в матче РФПЛ.
Ранее Капленко однажды выходил на замену в игре чемпионата, а также провел полный матч в Кубке.
Подробная статистика 18-летнего полузащитника
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Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко вышел в стартовом составе на матч 20-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).
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