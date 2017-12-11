«Ахмат» – «Зенит». Кирилл Капленко впервые вышел в стартовом составе в матче РФПЛ

Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко вышел в стартовом составе на матч 20-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

Отметим, что Капленко впервые вышел в стартовом составе в матче РФПЛ.

Ранее Капленко однажды выходил на замену в игре чемпионата, а также провел полный матч в Кубке.

Подробная статистика 18-летнего полузащитника здесь .